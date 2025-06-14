Суббота, 14 Июня 2025 12:24

АрмИнфо. В отношении экс-премьера Армении Овика Абрамяна возбуждено уголовное преследование по обвинениям в злоупотреблении должностными полномочиями и легализации имущества предполагаемого незаконного происхождения (земельных участков). В суд было представлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил адвокат Овика Абрамяна Ерем Саргсян.

Он рассказал, что на судебном заседании, продолжавшемся около 7 часов, сторона защиты подробно изложила аргументированные обоснования того, что обвинение является необоснованным, а в уголовном деле отсутствуют подтверждающие его доказательства. <Мы также указали, что Овику Абрамяну ранее уже предъявлялись обвинения по тем же статьям, и тогда в качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде, при этом он в течение 7 лет всегда вел себя надлежащим образом и ни в коем случае не препятствовал расследованию>, - отметил Саргсян.

В этой связи, адвокат заявил, что ходатайство об аресте на основании доказательств, полученных еще в 2018-2019 годах, абсолютно незаконно. <По результатам рассмотрения ходатайства суд постановил отклонить просьбу об аресте Овика Абрамяна и избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста>, - сообщил он.