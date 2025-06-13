Пятница, 13 Июня 2025 18:58

АрмИнфо. В связи с закрытием воздушного пространства Ирана и ряда соседних стран международные авиарейсы вынужденно приземлились в международном аэропорту "Звартноц" и других аэропортах региона.

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности (СНБ) Армении.

Так, согласно сообщению, в результате сложившейся ситуации граждане Армении и этнические армяне оказались в аэропорту Баку, в то время как граждане Азербайджана были вынуждены приземлиться в аэропорту "Звартноц".

"В связи со сложившейся ситуацией государственные структуры Армении проводят последовательную работу", - отметили в СНБ Армении.

Напомним, что ранее глава Союза армян России (САР) Ара Абрамян направил обращение в Министерство иностранных дел России с просьбой предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности армян, оказавшихся на борту самолетов, которые совершили вынужденную посадку в Баку в результате событий в Иране. Согласно заявлению родственников, на данный момент соотечественники, направлявшиеся в Дубай, не выходят на связь.