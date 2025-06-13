Пятница, 13 Июня 2025 17:45

АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян подтвердил, что Азербайджан до сих пор не представил армянской стороне свою позицию и результаты исследований по инцидентам на границе. Об этом он заявил 13 июня в беседе с журналистами в рамках форума APRI Armenia.

Григорян напомнил, что Армения предложила Азербайджану механизм совместного контроля за вооружением и расследования инцидентов. В этом ключе, по его словам, армянская сторона передала официальный документ, содержащий ее позицию и результаты изучения инцидентов, включая информацию, подтверждающую отсутствие нарушений с армянской стороны.

Секретарь Совбеза также отметил, что с Азербайджаном проводились определенные обсуждения по этой теме. "Мы обратились к азербайджанской стороне и попросили их предоставить данные об инцидентах, их позицию по поводу нарушений, и предоставили им результаты наших исследований", - подчеркнул Григорян.

При этом он добавил, что армянская сторона передала Азербайджану, в том числе видеозаписи, подтверждающие, что нарушения имели место именно с азербайджанской стороны. "Мы также ожидаем от них информацию о том, как они оценивают наши предполагаемые нарушения, несмотря на то, что мы уже заявляли об их отсутствии", - резюмировал Григорян.

Напомним, что Армения представила Азербайджану письменное предложение о создании механизмов взаимного контроля над вооружениями и совместного расследования пограничных инцидентов и ожидает положительного ответа со стороны Азербайджана. Как отметил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, данная инициатива направлена на укрепление взаимного доверия, снижение восприятия угрозы и укрепление региональной стабильности.