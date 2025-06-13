Пятница, 13 Июня 2025 16:50

АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян признал наличие факторов, которые могут ставить под сомнение достигнутые успехи в переговорах с Азербайджаном относительно подписания мирного договора. Об этом он заявил 13 июня в ходе форума APRI Armenia.

При этом, по мнению Григоряна, несмотря на отсутствие активных действий со стороны Азербайджана, важно обратить внимание на повестку, которую продвигает армянская сторона. Он отметил, что в Армении часто сосредотачиваются на действиях других стран, и предложил сначала разобраться в собственных целях и стремлениях.

"Конечно, ясно, что для достижения результата требуется участие обеих сторон, но давайте сначала определим, чего хотим мы. Необходимо уточнить нашу повестку и сосредоточить все усилия вокруг неё. Очевидно, что нашей целью является мир и подписание мирного договора. Для этого мы должны приложить максимум усилий и мобилизовать все доступные ресурсы. Хотя нам не удалось полностью реализовать эту повестку, в ряде вопросов мы достигли стабильности. Я понимаю, что можно привести примеры, ставящие под сомнение мои слова, но также существует множество фактов, подтверждающих наличие определенной стабильности между Арменией и Азербайджаном", - заявил секретарь Совбеза.

Григорян подчеркнул, что Армения продолжает работать над обеспечением стабильности в регионе и продвижением мирной повестки, несмотря на то, что много факторов, происходящих в регионе, находятся вне контроля страны. Но он не стал отрицать, что в этом процессе существуют сложности. "Мы стараемся сделать всё возможное, чтобы стабильность была приоритетом в этих обсуждениях", - вновь заверил Григорян.

В этом ключе он подчеркнул, что Армения активно проводит реформы в Вооруженных силах и приобретает современное вооружение и обратил внимание, что все эти меры направлены на защиту территориальной целостности страны, суверенитета и демократических ценностей. "Мы учитываем происходящие процессы в регионе и на основе этого наращиваем свой потенциал", - резюмировал Григорян.

Напомним, что 13 марта Ереван и Баку завершили согласование проекта мирного договора. При этом, премьер Армении, отметил, что пока не определено время и место подписания договора. По его словам, в Ереване ждут ответа из Баку. Касаясь содержания двух оставшихся пунктов, которые были согласованы, Пашинян сообщил, что это договоренность неразмещения сил третьих стран и отказ от международных исков.