Пятница, 13 Июня 2025 15:35

АрмИнфо. Глава Союза армян России (САР) Ара Абрамян направил обращение в Министерство иностранных дел России с просьбой предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности армян, оказавшихся на борту самолетов, которые совершили вынужденную посадку в Баку в результате событий в Иране. Об этом сообщает пресс-служба САР.

Как уточняется в сообщении, более десяти самолетов приземлились в Баку из-за ограничений, введенных в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Израиля. Среди пассажиров этих рейсов находятся этнические армяне, направлявшиеся в Объединенные Арабские Эмираты.

"Учитывая ту армянофобскую политику, которую официальный Баку активно пропагандирует и внедряет в общественное сознание на протяжении многих лет, а также известные случаи ареста и жестокого обращения с армянами, оказавшимися в Баку как до, так и после 44-дневной войны, президент Союза армян России Ара Абрамян призвал МИД России взять ситуацию под контроль. Это необходимо для предотвращения возможных противоправных действий со стороны азербайджанских властей в отношении граждан РФ армянской национальности, находившихся на борту самолетов, совершивших вынужденную посадку в Баку," - говорится в сообщении.

Отмечается, что по словам родственников, на данный момент соотечественники, направлявшиеся в Дубай, не выходят на связь. Союз армян России также призвал МИД Армении предпринять все возможные шаги для обеспечения безопасности армян, оказавшихся в Баку против своей воли.

Напомним, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 13 июня объявила о "превентивном" ударе по "ядерной программе Ирана". ВВС Израиля атаковали не менее шести военных баз близ Тегерана. По данным иранского информационного агентства IRNA, в результате израильских ударов погибли генерал Хоссейн Салами, командующий Корпусом стражей исламской революции, Мохаммад Багери, начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана, Мохаммад-Мехди Техранчи, ученый- атомщик, президент Исламского свободного университета, и Ферейдун Аббаси, бывший глава Организации по атомной энергии Ирана. В Израиле введено чрезвычайное положение, запрещены собрания, учеба и работа на предприятиях. Министр обороны Исраэль Кац объяснил меру возможным ответным ударом Ирана.

Добавим, что в связи с ситуацией в аэропорту "Звартноц" отменены или задержаны рейсы в Израиль, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. В частности, отменены рейсы авиакомпании "FlyOne" Тель-Авив-Ереван-Тель-Авив, "Fly Dubai" Дубай- Ереван-Дубай и "Wizz Air" Абу-Даби-Ереван-Абу-Даби. Задержан рейс "Armenia Airways" Тегеран-Ереван-Тегеран.