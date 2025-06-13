Пятница, 13 Июня 2025 15:13

АрмИнфо. Учитывая, что Европа и Индо- Тихоокеанский регион имеют взаимную заинтересованность в углублении связей, Армения, как государство, расположенное на Южном Кавказе между этими регионами, занимает здесь важную позицию. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе панельной дискуссии в рамках конференции <Средиземноморская Раисина>, которая прошла 12 июня в Марселе.

Выразив удовлетворение тем, что Франция и Индия стали стратегическими партнерами, Мирзоян напомнил, Армения имеет стратегические отношения, как с Францией, так и с Индией, постоянно их углубляя.

Он отметил, что один из путей, связывающих Францию и Индию является морской, но, который, к сожалению, по его словам, не может обеспечить необходимую скорость, а в последнее время, и не всегда безопасность. В этом ключе он сослался на возможность наземного пути: <Здесь Армения имеет важную позицию, поскольку располагается в регионе Южного Кавказа, который находится между Европой и Индией. А мы продвигаем программы по взаимосвязанности и вкладываем большие средства на развитие своих инфраструктур>, - отметил министр.

Мирзоян обратил внимание на то, что Армения имеет 4 соседей (на Севере - Грузию, на Юге - Иран, на Востоке - Азербайджан, на Западе - Турцию), с двумя из которых - Грузией и Ираном - находится в прекрасных отношениях. <И мы прилагаем усилия, чтобы урегулировать наши отношения с Азербайджаном и Турцией в той логике, что готовимся открыть границы, установить железнодорожную связь, и даже дали название инфраструктурному компоненту этой программы - <Перекресток мира>, - сообщил глава МИД.

Таким образом, по его словам, усилия армянской стороны направлена на создание вокруг Армении процветающей и мирной среды, которая бы принесла выгоду не только нашему государству и ее соседям, но и имела более широкий охват.

<Если вы хотите установить связь между Индией и Францией, должен сказать, что необходимо уделить большое внимание всему, что находится между ними. Ведь там есть пространство и среда, где можно отдохнуть, восстановить силы и затем продолжить путь>, - подчеркнул Мирзоян.