Пятница, 13 Июня 2025 14:31

АрмИнфо. Сотрудники Службы госохраны (СГО) Армении взяли под руки и силой вывели журналиста Ваге Макаряна из здания Национального собрания. Инцидент произошел 13 июня во время заседания постоянной комиссии парламента по обороне и безопасности в ходе обсуждения резонансной законодательной инициативы об <откупе> от армии, когда сотрудники СГО потребовали от журналиста покинуть здание НС, так и не указав причину.

Председатель комиссии Андраник Кочарян, в свою очередь, призвал журналиста выйти и понять в чем дело. <Возможно, есть какая-то проблема из-за чего вас просят выйти>, - сказал он.

Депутат фракции <Айастан> Гегам Манукян парировал: <Ваге Макарян, как журналист, желает участвовать в заседании комиссии. Руководитель аппарата говорит, что Ваге не имеет права находиться на территории Национального собрания> (депутат выдал ему пропуск).

Покинув зал заседания Макарян обратился к сотрудникам СГО, отметив, что в Регламенте НС нет пункта, запрещающего ему находиться в зале заседаний комиссии.

<Это не мое дело, обратитесь к аппарату>, - сказал сотрудник службы безопасности.

Потом они скрутили Макарянуе руки и вывели из здания НС.

По мнению самого Макаряна, за этим стоит сам спикер парламента Ален Симонян.

Ранее, 4 ноября 2024 года редакция новостного сайта Mediahub.am получила письмо руководителя аппарата НС о прекращении аккредитации корреспондента СМИ Ваге Макаряна в парламенте. Причина - скандальная стычка между спикером НС Аленом Симоняном и Ваге Макаряном 31 октября, к которой обратился ряд СМИ. Согласно публикациям СМИ, когда в здании НС журналист подошел к спикеру парламента за комментарием, их общение, начавшееся с шуток, вылилось в итоге во взаимные обвинения, а затем и в перебранку с использованием уличной лексики. Конфликт был пресечен при вмешательстве сотрудников службы безопасности.

Лишение аккредитации Макарян обжаловал в суде. Со своей стороны спикер НС подал три иска на журналиста, потребовав наложения ареста на имущество и счета, принадлежащие журналисту.