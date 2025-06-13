Пятница, 13 Июня 2025 13:46

АрмИнфо. Власти Азербайджана объявили о планах по восстановлению армянского монастыря Цицернаванк, расположенного в Арцахе и находящегося под контролем Баку, однако истинные намерения этой реставрации и будущее монастыря вызывают серьезные сомнения. Об этом сообщает пресс-служба Арцахской епархии ААЦ.

В епархии выразили опасения, что монастырь может быть передан поддерживаемой Азербайджаном Албано-удинской христианской общине, что станет очередной попыткой присвоить армянское культурное наследие.

"Согласно азербайджанскому информационному агентству Trend, специальный представитель президента Азербайджана в Бердзорском районе Гусейн Гулиев заявил, что государственные органы Азербайджана разрабатывают предложения по восстановлению монастыря", - отметили в епархии.

Кроме того, в сообщении обратили внимание, что Азербайджан называет армянский Цицернаванк "монастырем Агоглан", стремясь изменить не только его культурную, но и историческую идентичность.

Напомним, что 27 мая в Берне стартовала международная конференция, посвященная вопросам сохранения армянского духовного и культурного наследия Арцаха. Мероприятие было организовано Всемирным советом церквей (WCC) совместно со швейцарской протестантской церковью по инициативе Католикоса всех армян Гарегина Второго. В ходе конференции было отмечено, что после оккупации Арцаха продолжается варварское уничтожение Азербайджаном древних армянских памятников, христианских святынь, населенных пунктов и кладбищ. Гарегин Второй также обратил внимание на попытки Азербайджана албанизировать армянское духовно-культурное наследие на оккупированных территориях.