Пятница, 13 Июня 2025 12:44

АрмИнфо. Одностороннее нападение на Иран вызывает серьезную обеспокоенность, особенно в преддверии следующего раунда переговоров. Об этом говорится в микроблоге Х Министерства иностранных дел Армении.

Подобное, согласно заявлению внешнеполитического ведомства, ставит под угрозу мирные усилия, а такжу общую региональную стабильность и мир во всем мире.

<Мы осуждаем такие действия и призываем к немедленному прекращению военных действий и соблюдению международного права>, - говорится в микроблоге Х МИД РА.