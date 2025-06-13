Пятница, 13 Июня 2025 12:24

АрмИнфо.В Тбилиси армянская община Грузии провела акцию под лозунгом "Держись подальше от Армянской Апостольской церкви" в поддержку Армянской Апостольской Церкови (ААЦ) и защиту национальных ценностей. Об этом сообщает пресс-служба Армянской общины Грузии.

В ходе акции председатель общественной организации "Армянская община Грузии" Артур Мирзоян выступил с заявлением, осуждающим политику, проводимую властями Армении. В своем выступлении он подчеркнул, что в период, когда армянский народ сталкивается с тяжелыми последствиями насильственного перемещения населения Арцаха, незаконным судилищем над армянскими военнопленными и политическими деятелями в Баку, а также с территориальными потерями и кризисом национального достоинства, атака на церковь представляет собой удар по основам армянства.

"Армянская Апостольская Церковь на протяжении веков была основой нашей борьбы, возрождения и выживания, хранителем нашей совести и души. Сегодня, когда в Сардарапате священнослужитель озвучивает неизменную позицию церкви, власти отвечают презрением и ругательствами. Когда Католикос всех армян поднимает на международных площадках вопрос культурного наследия Арцаха, его встречают обвинениями и искаженными формулировками. Это не совпадение, а продуманная политика", - говорится в заявлении.

В связи с этим подчеркивается, что такая политика направлена на расшатывание и разрушение идентичности, опустошение содержания национальной государственности и ослабление коллективного сопротивления армянского народа.

Отметим, что уже на протяжении нескольких дней Никол Пашинян не перестает нацеливаться на Армянскую Апостольскую Церковь (ААЦ). Сначала, на заседании правительства, он сравнил армянские церкви с чуланами. Затем последовали его заявления в социальных сетях, где армянский премьер использовал грубую лексику в адрес иерархов ААЦ и обвинил одного из архиепископов в сексуальной распущенности. При этом премьер потребовал, чтобы все священники, нарушившие обет безбрачия, были лишены духовного сана. С аналогичными нападками выступила и супруга премьера, Анна Акопян, которая назвала патриарха "главным мафиози".

Эти заявления вызвали резкую реакцию со стороны духовенства. На фоне скандала, Пяшинян призвал к "действенным шагам", которые приведут к смене Католикоса всех армян Гарегина II и анонсировал создание специальной координационной группы для "освобождения Резиденции Первопрестольного Святого Эчмиадзина" и урегулирования организационных вопросов по проведению новых выборов Католикоса. Пашинян уточнил, что членами Координационной группы могут стать последователи ААЦ. При этом, первых 10 членов Координационной группы премьер- министр собирается выбрать сам.