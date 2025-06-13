Пятница, 13 Июня 2025 11:41

АрмИнфо. Если столкновение между Ираном и Израилем продолжится и перерастет в полномасштабную войну, существует риск, что одной из вероятных точек давления на Иран станет Сюник. Об этом пишет кандидат исторических наук, тюрколог Варужан Гегамян.

Он напомнил, что всего несколько часов назад Израиль осуществил авиаудары по соседней с Арменией территории Ирана. По словам эксперта, под удар попали Тегеран, Тебриз и другие населенные пункты, включая военную и ядерную инфраструктуру. "Согласно еще не полностью подтвержденным данным, в результате атак погибли многие высокопоставленные иранские военные и физики, занимающиеся ядерными вопросами", - добавил Гегамян.

По словам эксперта, ситуация в регионе напряженная и может привести к новым столкновениям и угрозе полномасштабной войны. Он обратил внимание, что воздушное пространство Ирана и ряда соседних стран фактически закрыто. В этой связи тюрколог обратился к возможным последствиям для Армении. Он подчеркнул, что если удары продолжатся и перерастут в полномасштабный конфликт, существует риск давления на Иран через Сюник, что будет выгодно Азербайджану.

Гегамян также напомнил, что в последние месяцы Израиль поставлял оружие и боеприпасы в Азербайджан. В то же время вооруженные силы Турции под предлогом учений находятся в Нахиджеване и будут там как минимум до конца июня, что создает дополнительное давление на западную часть Сюника.

"Образно говоря, Армения сидит на пороховой бочке, в то время, как запах пороха скрыт от нашего общества. Вместо этого ежедневно

"распыляют" дешевые духи, такие как инвестиции и образование - и ослабляют тем самым национальные институты. В этом ближневосточном кризисе армянская церковь может сыграть важную роль не только внутри страны, но и за ее пределами, учитывая свое уважение и связи в регионе", - резюмировал Гегамян.

Напомним, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 13 июня объявила о "превентивном" ударе по "ядерной программе Ирана". ВВС Израиля атаковали не менее шести военных баз близ Тегерана. По данным иранского информационного агентства IRNA, в результате израильских ударов погибли генерал Хоссейн Салами, командующий Корпусом стражей исламской революции, Мохаммад Багери, начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана, Мохаммад-Мехди Техранчи, ученый- атомщик, президент Исламского свободного университета, и Ферейдун Аббаси, бывший глава Организации по атомной энергии Ирана. В Израиле введено чрезвычайное положение, запрещены собрания, учеба и работа на предприятиях. Министр обороны Исраэль Кац объяснил меру возможным ответным ударом Ирана.

Добавим, что в связи с ситуацией в аэропорту "Звартноц" отменены или задержаны рейсы в Израиль, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. В частности, отменены рейсы авиакомпании "FlyOne" Тель-Авив-Ереван-Тель-Авив, "Fly Dubai" Дубай- Ереван-Дубай и "Wizz Air" Абу-Даби-Ереван-Абу-Даби. Задержан рейс "Armenia Airways" Тегеран-Ереван-Тегеран.