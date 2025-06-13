Пятница, 13 Июня 2025 09:56

АрмИнфо. Президент Республики Армении Ваагн Хачатурян принял находящегося с официальным визитом в Ереване генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе.

Как сообщает аппарат президента, приветствуя гостя, Ваагн Хачатурян выразил удовлетворение высоким уровнем, регулярным диалогом и взаимными визитами между Арменией и Советом Европы, которые в текущем году были отмечены насыщенной повесткой дня.

Ален Берсе, в свою очередь, отметил, что этот визит подчеркивает ту поддержку, которую СЕ всегда оказывал Армении. <Мы действительно глубоко впечатлены теми развитиями, которые страна пережила за последние 30 лет>, - отметил генсек Совета Европы.

Стороны обсудили тесное сотрудничество Армении и Совета Европы в процессе становления демократических институтов. В этом контексте была подчеркнута важность комплексных реформ, проводимых властями Армении в направлении защиты демократических ценностей, верховенства закона, а также основных прав и свобод человека и гражданина.

Коснувшись ситуации в сфере региональной безопасности, Ваагн Хачатурян представил позицию Армении, подтвердив решимость страны достичь стабильного и прочного мира. Президент отметил, что Армения полностью привержена своим международным обязательствам и готова к конструктивному сотрудничеству, направленному на укрепление стабильности и безопасности в регионе.

Ален Берсе, в свою очередь, подчеркнул готовность Совета Европы продолжать оказывать поддержку Армении в укреплении демократических институтов, развитии системы правосудия и защите прав человека. Он подчеркнул важность реализации устойчивых и инклюзивных реформ как основы демократического общества и отметил, что Совет Европы продолжит оставаться надежным партнером в этом процессе.