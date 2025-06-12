Четверг, 12 Июня 2025 16:33

АрмИнфо. Для полноценного процесса импичмента премьер-министра Армении необходимы не 36 голосов, а 54 голоса депутатов Национального Собрания. Об этом 12 июня журналистам заявил третий президент РА Серж Саргсян.

"Нам не нужно 36 голосов, нам нужно 54 голоса, после чего вопрос пойдет в парламент", - отметил Серж Саргсян. Он воздержался развить тему, сославшись на то, что руководитель оппозиционной фракции "Честь имею" Айк Мамджанян уже все представил.

Тем не менее, третий президент РА считает, что процесс импичмента не обречен. "Процесс начинается с того, что один депутат Национального Собрания выдвигает кандидата в премьер-министры", - сказал Саргсян.

На замечание журналиста о том, что нужно 36 подписей, которых нет, как в таком случает можно говорить о начале процесса, экс-президент РА ответил: "Мы говорили, что вынесем вопрос на обсуждение, когда у нас будет 54 подписи, 36 тут ни при чем".

Напомним, что ранее Республиканская партия Армении выдвинула Давида Амбарцумяна на должность главы правительства для запуска процесса вотума недоверия Пашиняну. Вотум недоверия действующему премьер­министру может обсуждаться в НС только в том случае, если не менее 36 депутатов предоставят подписи, необходимые для начала процесса. Две оппозиционные фракции ("Армения" и "Честь имею") составляют вместе 34 депутата. Еще четверо имеют независимый статус. Чтобы выразить недоверие главе правительства, за импичмент должны проголосовать как минимум 54 депутата из 107.