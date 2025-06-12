Четверг, 12 Июня 2025 13:09

АрмИнфо. Пока мир готовится к войне, в Армении мишенью становятся не внешние угрозы, а общество и национальные институты. Об этом на своей странице в Фейсбук написал кандидат исторических наук, тюрколог Варужан Гегамян.

В связи с этим эксперт выделил несколько ключевых событий. Он отметил, что на расстоянии примерно 70 км от Еревана, в Нахичевани, с сегодняшнего дня до 30 июня Турция разместила войска в рамках двух совместных учений с Азербайджаном. В то же время, как подчеркнул Гегамян, в течение последних двух-трех месяцев Азербайджан практически каждую неделю осуществлял поставки значительных объемов оружия и вооружений в Нахичевань.. "Между тем, три недели назад высокопоставленные официальные лица России и США, включая Министерство обороны и МИД, практически одновременно заявили о высокой вероятности военного столкновения в районе Сюника, то есть в приграничной зоне Ирана", - добавил тюрколог.

Кроме того, эксперт обратил внимание на кризис в американо-иранских переговорах. "Почти все страны, действующие в нашем регионе, отмечают, что вокруг Ирана складывается предвоенное положение, а в США начали эвакуацию семей своих дипломатов и военнослужащих из Ирака", - отметил Гегамян.

В заключении он напомнил о регулярных обстрелах со стороны Азербайджана по армянским позициям в Сюнике в последние недели. Подводя итоги всех этих событий, Гегамян заявил, что ситуация является кризисной и существует высокая вероятность военного столкновения. Сюник, по его словам, главная цель, причем с разных направлений.

"А теперь обратите внимание, чем де-факто правящая в Армении группировка отвлекает внимание общества от этих серьезных угроз в условиях кризиса. Мир готовится к войне, а в Армении всего лишь четверг, когда мишенью становятся общество и национальные институты, а не внешние угрозы", - резюмировал эксперт.

Отметим, что приграничные села Сюникской области периодически подвергаются обстрелам со стороны Азербайджана. Между тем, в Министерстве обороны Армении лишь призывают азербайджанскую сторону расследовать факты обстрелов, не предпринимая никаких иных действий.