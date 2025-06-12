Четверг, 12 Июня 2025 12:06

АрмИнфо. Премьер Никол Пашинян заверяет, что у него я нет кандидата на должность Католикоса Всех армян. Одновременно премьер опровергает тезис о том, что нападками на Армянскую Апостольскую церковь (ААЦ) он подхватил развязанную Духовным управлением мусульман Кавказа Аллахшукюром Пашазаде кампанию по дискредитации и демонизации Святого Эчмиадзина.

<В процессе освобождения Армянской Апостольской Святой Церкви из плена лицемеров и фарисеев некоторые пытаются увидеть турецкий или азербайджанский след.

Это самое прямое выражение фарисейства, когда они используют <азербайджанский> или <турецкий> аргумент как средство скрыть свою грязь от армянской общественности>, - написал он 12 июня в соцсети.

Те, кто используют этот метод, включая внешние силы, позволяют им нарушить любой здоровый дискурс, прервать любую реформу и держать Армянскую Апостольскую Святую Церковь в тупике, как это происходит сегодня.

Для любой силы, которая не желает процветания Армении и Армянской апостольской святой церкви, Ктрич Нерсисян и такие, как он, осквернившие святыни нашей церкви, являются подарком.

Некоторые выступают в защиту Ктрича Нерсисяна. Что вы защищаете, кого защищаете? Ложь, фальсификацию, осквернение. Таким образом, вы защищаете себя, и у вас нет никаких шансов. Армянская Апостольская святая церковь будет возвращена Иисусу Христу и армянскому народу. Ктрич Нерсисян должен освободить Первопрестольный>, - написал он в соцсети.

Постскриптумом пн отметил, что многие заявляют о том, что у него есть кандидат на нового Католикоса.

<К сожалению, у меня нет кандидата на Католикоса. У меня есть описание Католикоса: человек, который верит в Бога, человек, который является последователем Иисуса Христа, а не мошенником-ростовщиком, человек, который служит Церкви, набожный священнослужитель, а не распутник, скрывающийся под вуалью. И у нас будет набожный и богобоязненный Католикос>.

Напомним, что <свежей> кампании против ААЦ был дан старт с заявления Пашиняна 29 мая на заседании кабмина, когда он сравнил церкви Армении с чуланами. Затем он написал оскорбительные высказывания в адрес иерархов ААЦ, и поднял вопрос целибата армянских священнослужителей, в частности Католикоса Всех армян. А супруга премьера назвала священнослужителей <главными педофилами страны>. Этому предшествовало заявление Католикоса Всех армян Гарегин II на международной конференции в Берне, в котором он заявил, что Азербайджан продолжает уничтожать армянские христианские и культурно- исторические памятники в регионе, а также удерживает в плену представителей карабахского руководства и других граждан.

И с этого момента он каждый день выступал с требованием разъяснить вопрос - придерживался ли Гарегин 2-й обета безбрачия. Не получив ответа, на днях он сам заявил, что у Католикоса есть ребенок и он должен сложить с себя сан.

Форсируя события накануне утром Пяшинян призвал к <действенным шагам> для смещения Католикоса всех армян Гарегина II и анонсировал создание специальной координационной группы для <освобождения Резиденции Первопрестольного Святого Эчмиадзина>. Первые 10 членов Координационной группы, которые <всем сердцем верят в нашего живого Господа - Иисуса Христа, хотя бы один раз прочитали Библию от начала до конца, хотя бы один раз за последние пять лет соблюдали Великий пост, молятся каждый день>, выберет сам премьер-министр. На этом фоне некоторые политические деятели заявили что Пашинян намерен заменить Гарегина 2-го гражданином Турции армянской национальности

На фоне нападок армянских властей против ААЦ в ночь на среду сотни людей отправились в аэропорт, чтобы выразить свою поддержку Верховному Патриарху, вернувшегося из поездки в Объединенные Арабские Эмираты. <Верим, что милостью Божьей вместе с вами сможем преодолеть эту трудность без лишних чувств и протеста. Верим также, что совместными усилиями преодолеем все трудности нашей жизни>, - сказал Его Святейшество.

Примечательно, что кампания против армянской церкви совпала с заявлениями Пашазаде о том, что Армянская Апостольская Церковь представляет угрозу странам региона и, что <западные азербайджанцы вернуться на свои исконные земли>.