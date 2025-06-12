Четверг, 12 Июня 2025 11:35

АрмИнфо. В Ереване произошел очередной инцидент с водителем городского автобуса.

Как отметил на своей странице в Facebook пресс-секретарь мэра Еревана Айк Костанян, накануне произошел недопустимый инцидент: водитель автобуса № 31 подвергся нападению со стороны двух лиц.

"Безопасность пассажиров и водителей очень важна для нас, и мы не можем игнорировать такие инциденты. По факту инцидента в полицию подано заявление, и мы рассчитываем, что виновные будут наказаны по всей строгости закона", - подчеркнул пресс-секретарь.

Напомним, что в феврале текущего года насилию подвергся водитель автобуса № 97. В ответ на его призыв оплатить за проезд трое неизвестных применили в отношении водителя насилие.