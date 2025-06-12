Четверг, 12 Июня 2025 11:33

АрмИнфо. Посольство Российской Федерации в Республике Армения выразило соболезнования в связи с гибелью людей в Чамбараке.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших при взрыве жилого дома в городе Чамбарак. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении посольства.

Напомним, что 11 июня около 8 часов утра в одном из зданий на улице Тиграна Меца в Чамбараке произошел взрыв газа, в результате чего произошло обрушение. Обрушились квартиры на 4, 3 и 2 этажах. Частично обрушились квартиры в соседнем подъезде. Погибли 5 граждан - Роза Варданян (1937 г.р.), Рита Саркисян (1949 г.р.), Роза Мовсисян (1935 г.р.), Грачья Лазарян (1963 г.р.), Артур Саркисян (1972 г.р.), пострадали 11 человек, трое из которых доставлены в больницы Еревана.