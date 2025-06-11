Среда, 11 Июня 2025 19:28

АрмИнфо.Посол Владимир Карапетян накануне вручил копии верительных грамот вице-премьеру, министру иностранных дел и туризма Республики Мальта Яну Борге. Об этом сообщает пресс-служба посольства РА в Италии.

Поздравив посла с началом дипломатической миссии в Республике Мальта, вице-премьер Ян Борге пожелал послу Карапетяну успехов, выразив уверенность, что его деятельность придаст новый импульс и наполнение двусторонним отношениям.

Посол, выразив благодарность за теплый прием и добрые пожелания, заверил, что будет стремиться сделать все возможное для вывода политического диалога РА- РМ на новый уровень, а также для расширения двустороннего сотрудничества в экономической, культурной, туристической и ряде других сфер.

В ходе встречи собеседники затронули вопросы двусторонней повестки, а также армяно-мальтийского взаимодействия на международных площадках. Они обменялись мнениями об усилиях, направленных на установление мира в регионе Южного Кавказа.