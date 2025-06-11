Среда, 11 Июня 2025 18:08

АрмИнфо. Завершилась встреча двух оппозиционных фракций Национального собрания <Айастан> и <Честь имею>. По сути, после почти часового обсуждения стороны не пришли к общему знаменателю по вопросу выражения недоверия действующему премьер-министру.

По итогам встречи глава фракции <Честь имею> Айк Мамиджанян на брифинге с журналистами заявил, что на данный момент под бланком для запуска процесса импичмента премьер-министру стоят подписи 6 депутатов <Честь имею>.

<В любом случае, мы четко осознаем наши действия на всех плоскостях - как в плане информационной, так и политической и уличного прессинга и осуществим, с той уверенностью, что процесс увенчается успехом. Процесс импичмента уже запущен и он завершится победой>, - сказал он.

При этом, подчеркнул Мамиджанян, путь к победе лежит через все доступные конституционные механизмы, в том числе с помощью уличной борьбы.

<28 подписей фракции <Айастан> готовы, они находятся в офисе фракции, когда начнется процесс импичмента, этот бланк будет передан>, - в свою очередь сообщил журналистам депутат фракции, представитель Верховного органа АРФ Дашнакцутюн Ишхан Сагателян.

Он напомнил, что для начала процесса необходимо собрать не менее 36 подписей. У фракции <Честь имею> есть 6, у фракции <Айастан> - 28 подписей. Для запуска процесса необходимы еще 2 подписи.

<Мы попытались понять, имеются ли на данный момент эти 2 для начала процесса, но, к сожалению, у нас еще нет этих 2 подписей. И даже если они будут, и Мамиджанян об этом заявил, на данный момент нам не нужно идти в парламент, ожидая еще 18 или какое-то другое количество голосов для полноценного начала процесса. В этом смысле наша позиция четкая - 28 подписей есть. Сейчас я не буду выкладывать это на своей странице, поскольку считаю, что слова имеют ценность. Если процесс начнется, то 28 человек подпишут сразу>, - заверил Сагателян.

Вместе с тем, отметил Сагателян, в <Айастан> убеждены, что процесс увенчается успехом исключительно в результате уличной борьбы и общенационального давления и готовы в этом также участвовать. Только для этого надо понять на основе какой программы, каким способом, по какой хронологии и, что самое важное, когда все это будет сделано, добавил он.

То есть, пояснил член фракции <Айастан>, они готовы предоставить 28 подписей, если в дополнение к подписанию они начнут параллельную уличную борьбу. <Чтобы мы зафиксировали результат, а не документ с 34 подписями, который и так у нас был за прошедшие 4 года. Следовательно, мы предложили нашим коллегам (из <Честь имею>) сконцентрировать усилия для сбора необходимого количества подписей>, - указал парламентарий.