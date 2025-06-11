Среда, 11 Июня 2025 18:07

АрмИнфо. Пытаясь оклеветать и дискредитировать высшее духовенство Армянской Апостольской Церкви и ее предводителя - Католикоса всех армян Гарегина II власти Армении преследуют цель подорвать авторитет Церкви, чтобы затмить собственные преступные неудачи и непрекращающийся хаос. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший председатель Комитета государственных доходов РА Давид Ананян.

"Я армянин. Дитя этой земли и Армянской Апостольской Святой Церкви. Церкви, которая крестила наш народ, даже когда не было ни парламента, ни президента, ни премьер- министра, ни Конституции. Церкви, которая была с нами и в дни бедствий, и в дни побед, и которая является хребтом истории нашей нации, крепостью нашей идентичности, нашим духовным якорем и достоинством. Вы, временно и ошибочно наделенные властью, не имеете ни морального, ни исторического, ни канонического права совать свою руку туда, где ваша цель открыто противоречит ее святости и значимости. Вы пытаетесь оставить следы своих светских устремлений там, где обобщены свидетельства нашей тысячелетней истории и национальной памяти. Вы, не сумевшие защитить безопасность государства в самые трудные моменты, потерявшие часть нашей Родины, пожертвовавшие нашими детьми, ставшие марионетками, сегодня осмеливаетесь нападать на структуру, которая капля за каплей, искра за искрой сохраняла дух существования нашего народа на протяжении веков", - написал Давид Ананян.

Он отметил, что пытаясь оклеветать и дискредитировать высшее духовенство Армянской Апостольской Церкви и Патриарха, власти своими манипуляциями преследуют цель подорвать авторитет Церкви, чтобы затмить свои собственные преступные неудачи и непрекращающийся хаос.

"Как верный последователь моей Церкви, я верю в ее соборы, духовенство, канонический порядок и традиции, переданные через тысячелетия, и принятые ею решения. Я отвергаю ваши политически мотивированные инсинуации и "обвинения". Армянская Апостольская Церковь - это больше, чем институт. Наша Церковь - столп нашей веры в непоколебимом молчании. Она - часть нашего духовного наследия, которое передавалось из поколения в поколение нашими предками, не политиками, а истинными духовными лидерами. Мы - народ, укорененный в этой земле. Наша вера и наша Церковь - это не просто воспоминания о прошлом для нас, это наше настоящее и наше будущее. Церковь жила столько же, сколько и мы. И она будет жить, пока мы стоим на своей земле, верные своей вере и своим святыням. Никто не может сделать нас чуждыми в нашей идентичности", - подчеркнул экс-глава КГД.