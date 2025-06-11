Среда, 11 Июня 2025 17:43

АрмИнфо. Россия разделяет обеспокоенность Азербайджана по поводу действий некоторых сил в Армении. Об этом 11 июня на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В частности, по ее словам, обеспокоенность вызывает деятельность миссии гражданских наблюдателей в Армении, которые шпионят за соседними с Арменией странами. При этом, перед Ереваном они не отчитываются, никакой стабильности в регионе они не содействуют.

Что касается российской военной базы в Армении, то, как отметила Захарова, сигнала от Еревана о ее выводе Москва не получала. "Такого вопроса в повестке нет, в Ереване понимают, что присутствие базы в Армении является важным элементом архитектуры безопасности как в самой Армении, так и на всем Южном Кавказе", - сказала Мария Захарова, напомнив, что размещение и функционирование российской военной базы в Армении регулируются соответствующими двусторонними документами. "Официальные лица республики подтверждают, в том числе публично, что подобные вопросы не стоят в повестке. Вопрос о статусе базы никогда не поднимался в контексте взаимодействия России с Азербайджаном. В марте этого года мы отметили 30-летие Договора о размещении российской военной базы на территории Армении, с чем вас всех и поздравляю", - заявила официальный представитель МИД России.