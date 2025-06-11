Среда, 11 Июня 2025 17:20

АрмИнфо. Выстрелы, исходящие с азербайджанских позиций в направлении жилых поселков Сюникской области, не напугают местное население. Об этом 11 июня в беседе с журналистами заявил губернатор Сюникской области Роберт Гукасян. "Я отрицаю слухи о том, что люди хотят покинуть Сюник на фоне выстрелов", - заверил губернатор.

Он пояснил, что звуки выстрелов периодически слышны в ночное время, длятся недолго и происходят в разные часы. Однако, в данный момент, по его словам, новых инцидентов пока не зафиксировано. "После последнего случая, выстрелов в направлении жилых домов не было", - заявил Гукасян.

Губернатор также опроверг информацию о том, что вооруженные силы Азербайджана увезли двоих несовершеннолетних мальчиков из общины Тех в неизвестном направлении, подчеркнув, что эти утверждения не соответствуют действительности. "Когда эти слухи начали распространяться, я отказался отвечать на вопросы, так как не хотел способствовать распространению дезинформации. Да, два подростка пропали, но любая другая информация, которую я бы предоставил тогда, не была бы точной", - отметил он. В действительности же, по словам губернатора, оба мальчика не пересекали границу, а заблудились, дождались темноты, когда рассеялся туман, после чего вернулись домой. Касаясь того, почему в Службе национальной безопасности (СНБ) звучали заявления о возвращении подростков в Армению, Гукасян заметил, что позже эта информация была опровергнута.

"В тех местах, где оказались парни, не было никакой связи. СНБ в этом районе не проводит службу. А жители в тот день распространяли различную информацию, которая оказалась лишь гипотезой", - резюмировал губернатор Сюника.

Отметим, что приграничные села Сюникской области периодически подвергаются обстрелам со стороны Азербайджана. Между тем, в Министерстве обороны Армении лишь призывают азербайджанскую сторону расследовать факты обстрелов, не предпринимая никаких иных действий.

Напомним, что 6 июня Служба национальной безопасности Армении сообщила, что двое несовершеннолетних жителей Сюникской области Армении, заблудившись, оказались на территории Азербайджана. Однако позже, 7 июня, СНБ Армении опровергла эту информацию и представила новые подробности. Согласно заявлению СНБ, из бесед с пропавшими выяснилось, что во время поисков своих домашних животных они заблудились и из-за тумана не смогли сориентироваться на местности.

Добавим, что между тем, по словам экс-главы общины Аравус, члена Совета старейшин общины Тех Арагама Овсепяна, "утром они видели, как азербайджанцы посадили мальчиков в машину и увезли".