Среда, 11 Июня 2025 15:47

АрмИнфо. НАТО ничего хорошего для стран Южного Кавказа не несет. Об этом 11 июня на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос об активизации связей между Азербайджаном и Североатлантическим союзом.

Наоборот, как отметила дипломат, основной целью западников является расшатывание региона, стравливание его народов, создание новых очагов напряженности. "Надеемся, что и в Баку, и в Ереване в равной мере понимают как нашу обеспокоенность по этому поводу, так и в полной мере оценивают риски углубления взаимодействия с агрессивными военными блоками", - сказала Мария Захарова.