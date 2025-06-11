Среда, 11 Июня 2025 15:30

АрмИнфо. Вице-спикер Национального Собрания Армении, глава армянской делегации в ПАСЕ Рубен Рубинян и члены делегации 11 июня провели встречу с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе.

Согласно сообщению пресс-службы НС, в контексте региональных событий обсуждался текущий процесс вокруг мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Был поднят вопрос военнопленных, незаконно задержанных Азербайджаном и пропавших без вести лиц, а также была подчеркнута важность поддержки Совета Европы в этом вопросе.