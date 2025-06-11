Среда, 11 Июня 2025 15:28

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе, прибывшего в Армению с официальным визитом.

Как сообщает пресс-служба премьера, Пашинян, приветствуя визит Алена Берсе, высоко оценил сотрудничество с Советом Европы, подчеркнув его роль в процессах укрепления демократии, прав человека и верховенства закона.

Премьер-министр поблагодарил Совет Европы за постоянную поддержку демократических реформ, реализуемых в Армении.

Генеральный секретарь Ален Берсе, в свою очередь, подтвердил готовность Совета Европы продолжать тесное сотрудничество с правительством Армении и поддерживать инициативы, направленные на развитие демократических институтов и защиту прав человека. Он также поздравил премьер-министра Пашиняна с тем, что в 2026 году в Армении пройдут саммит Европейского сообщества и COP-17, назвав это свидетельством растущего международного авторитета Армении.

В ходе встречи были обсуждены вопросы повестки дня сотрудничества Армения-Совет Европы, а также перспективы расширения совместных программ в сферах демократии и верховенства закона.

Собеседники также обменялись мнениями по региональным развитиям и обеспечению стабильности.