Среда, 11 Июня 2025 13:57

АрмИнфо.Власти Армении хотят построить в районе Дилижана новый тоннель. Об этом 11 июня в ходе заседания комиссий Национального Собрания РА, на котором обсуждается выполняемость госбюджета страны 2024 года, заявил министр территориального управления и инфраструктур РА Давид Худатян.

Однако, по его словам, чтобы не препятствовать движению автомобильного транспорта принято решение вначале капитально отремонтировать действующий тоннель, который будет действовать до завершения строительства нового. Ныне действующий тоннель сохранится на случай непредвиденных обстоятельств на новом тоннеле.

Напомним, что ранее заместитель министра территориального управления и инфраструктур РА Кристине Галечян сообщала, что планируется начать проектные работы по двум основным большим тоннелям - Пушкинском и Дилижанском. В плане безопасности они находятся не в лучшем состоянии. Замминистра отмечала что за счет сбережений в рамках кредитных программ ведомство заказало выполнение проектных работ международным компаниям. Планируется полностью восстановить Пушкинский тоннель. "По части Дилижанского тоннеля у нас есть важное решение - планируем построить новый", - сказала Галечян, добавив, что предусмотрено подготовить проектные документы. Строительство тоннеля будет проведено с учетом высоких стандартов безопасности, вентиляции и освещения.