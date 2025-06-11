Среда, 11 Июня 2025 11:15

АрмИнфо. Супруга премьера Никола Пашиняна Анна Акопян решила продолжить высшее образование в Китае. Об этом сообщает фонд <Мой шаг>.

<Исполнительный директор фонда <Мой шаг>, супруга премьер-министра Армении Анна Акопян в сентябре отправится в Китай на учебу по двухлетней магистерской программе для изучения <Китайской философии> в Пекинском педагогическом университете (Beijing Normal University)>, - говорится в сообщении.

Программа, преподаваемая на английском, также будет включать всестороннее изучение китайских философских учений, этики и политической теории.