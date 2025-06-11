Среда, 11 Июня 2025 11:14

АрмИнфо.Армянская Апостольская церковь является единственным оставшимся институтом, способным объединить Армению, армянский народ и спасти государственность. Об этом говорится в сообщении Союза армян России.

В сообщении отмечается, что накануне в Храмовом комплексе ААЦ в Москве состоялась встреча главы САР Ара Абрамяна с главой Российской и Ново- Нахичеванской епархии ААЦ архиепископом Езрасом Нерсисяном. "На фоне беспрецедентных по своей циничности нападок армянских властей на ААЦ Союз армян России выражает поддержку Армянской Апостольской церкви. В Союзе убеждены, что благодаря нашей христианской вере и церкви, роль которой в истории армянского народа сложно переоценить, нам удалось преодолеть сложнейшие исторические испытания и сохранить свою идентичность", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, что накануне премьер- министр Армении Никол Пашинян выступил с инициативой по созданию координационной группы для смещения Католикоса всех армян, который, по словам премьера, нарушил обет безбрачия. 29 мая на заседании правительства Пашинян заявил, что армянские церкви напоминают "чуланы, заваленные рухлядью". На следующий день он опубликовал резкий пост в социальных сетях, в котором использовал грубую лексику в адрес иерархов ААЦ и обвинил одного из архиепископов в сексуальной распущенности. При этом премьер потребовал, чтобы все священники, нарушившие обет безбрачия, были лишены духовного сана. С аналогичными нападками выступила и супруга премьера Анна Акопян, которая назвала патриарха "главным мафиози", а критикующих "очуланивание" церквей - "главными педофилами страны". Эти заявления вызвали резкую реакцию со стороны духовенства. На фоне скандала премьер предложил изменить порядок избрания главы ААЦ, чтобы государство имело решающий голос на выборах, а кандидаты проходили бы проверку на этику.