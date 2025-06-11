Среда, 11 Июня 2025 11:13

АрмИнфо. Премьер Никол Пашинян уже для себя решил, что Католикос Всех армян Гарегина II нарушил обет безбрачия и требует разъяснений у Первопрестольного Святого Эчмиадзина, что происходит, когда выясняется, что безбрачный священнослужитель нарушил целибат.

<Пусть Первопрестольный Святой Эчмиадзин разъяснит: согласно канонам Армянской Апостольской Святой Церкви, что происходит, когда выясняется, что безбрачный священнослужитель нарушил обет безбрачия и стал отцом ребенка после принятия обета безбрачия?>, - написал он сегодня в соцсети.

Напомним, что <свежей> кампании против ААЦ был дан старт с заявления Пашиняна 29 мая на заседании кабмина, когда он сравнил церкви Армении с чуланами. Затем он написал оскорбительные высказывания в адрес иерархов ААЦ, и поднял вопрос целибата армянских священнослужителей, в частности Католикоса Всех армян. А супруга премьера назвала священнослужителей <главными педофилами страны>. Этому предшествовало заявление Католикоса Всех армян Гарегин II на международной конференции в Берне, в котором он заявил, что Азербайджан продолжает уничтожать армянские христианские и культурно- исторические памятники в регионе, а также удерживает в плену представителей карабахского руководства и других граждан.

И с этого момента он каждый день выступал с требованием разъяснить вопрос - придерживался ли Гарегин 2-й обета безбрачия. Не получив ответа, на днях он сам заявил, что у Католикоса есть ребенок и он должен сложить с себя сан.

Форсируя события накануне утром Пяшинян призвал к <действенным шагам> для смещения Католикоса всех армян Гарегина II и анонсировал создание специальной координационной группы для <освобождения Резиденции Первопрестольного Святого Эчмиадзина> и урегулирования организационных вопросов по проведению новых выборов Католикоса. Первые 10 членов Координационной группы, которые <всем сердцем верят в нашего живого Господа - Иисуса Христа, хотя бы один раз прочитали Библию от начала до конца, хотя бы один раз за последние пять лет соблюдали Великий пост, молятся каждый день>, выберет сам премьер-министр.

На фоне нападок армянских властей против ААЦ в ночь на среду сотни людей отправились в аэропорт, чтобы выразить свою поддержку Верховному Патриарху, вернувшегося из поездки в Объединенные Арабские Эмираты. <Верим, что милостью Божьей вместе с вами сможем преодолеть эту трудность без лишних чувств и протеста. Верим также, что совместными усилиями преодолеем все трудности нашей жизни>, - сказал Его Святейшество.

Примечательно, что кампания против армянской церкви совпала с заявлениями Пашазаде о том, что Армянская Апостольская Церковь представляет угрозу странам региона и, что <западные азербайджанцы вернуться на свои исконные земли>.