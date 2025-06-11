Среда, 11 Июня 2025 10:19

АрмИнфо.Зная почерк премьер-министра РА Никола Пашиняна, всем ясно, по какому пути он идет, куда ведет армянское общество. Об этом поздно ночью в аэропорту "Звартноц" заявил журналистам представитель Верховного органа партии АРФ "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Отметим, что по призыву Сагателяна, в аэропорту собрались многочисленные граждане, политические и общественные деятели, юристы и эксперты, чтобы поприветствовать и выразить свою поддержку Католикосу всех армян Гарегину II, возвращающемуся в Армению из Объединенных Арабских Эмиратов.

По словам представителя партии АРФД, Никол Пашинян борется с церковью с того дня, как пришел к власти, но если раньше он делал это тайно, с помощью других людей, то теперь он начал открытое наступление на церковь. "Вы знакомы с его последним заявлением о формировании так называемой координационной группы по отстранению Католикоса от управления Армянской Апостольской церковью", - заявил дашнакцакан.

Он добавил, что акция в аэропорту "Звартноц " призвана продемонстрировать поддержку церкви и Его Святейшества. "Мы пришли сказать, чтобы сказать: Церковь не одинока, мы не позволим так обращаться с ней. Это первый простой шаг, символизирующий нашу солидарность с ААЦ. Если мы хотим затащить этого монстра в его гнездо, мы должны бороться, должен быть соответствующий ответ", - сказал Ишхан Сагателян.

Напомним, что накануне премьер- министр Армении Никол Пашинян выступил с инициативой по созданию координационной группы для смещения Католикоса всех армян, который, по словам премьера, нарушил обет безбрачия.

29 мая на заседании правительства Пашинян заявил, что армянские церкви напоминают "чуланы, заваленные рухлядью". На следующий день он опубликовал резкий пост в социальных сетях, в котором использовал грубую лексику в адрес иерархов ААЦ и обвинил одного из архиепископов в сексуальной распущенности. При этом премьер потребовал, чтобы все священники, нарушившие обет безбрачия, были лишены духовного сана. С аналогичными нападками выступила и супруга премьера Анна Акопян, которая назвала патриарха "главным мафиози", а критикующих "очуланивание" церквей - "главными педофилами страны".

Эти заявления вызвали резкую реакцию со стороны духовенства.

На фоне скандала премьер предложил изменить порядок избрания главы ААЦ, чтобы государство имело решающий голос на выборах, а кандидаты проходили бы проверку на этику.