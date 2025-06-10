Вторник, 10 Июня 2025 16:06

АрмИнфо. Турецкий академический журнал "Academic tarix ve Dusunce Dergisi" в своих статьях открыто высказывает территориальные притязания к Армении под прикрытием так называемого "Западного Азербайджана".

Как отмечается в сообщении научно-аналитического фонда "Гегард", анализ публикаций журнала 2024-2025 гг, <проталкивает> в научных кругах концепцию "возвращения изгнанных азербайджанцев из так называемого "Западного Азербайджана", выдвигая обвинения в "геноциде азербайджанцев" и сносе армянами Голубой мечети в Ереване, которая в реальности была персидской и восстановлена в 1990-х годах и функционирует до сих пор.

В связи с выявленными фактами фонд "Гегард" направил заявление-жалобу в международные базы данных научной информации с просьбой рассмотреть вопросы этических нарушений, связанных с публикациями в данном журнале.

"Публикации содержат распространение ксенофобии и антиармянской риторики под прикрытием академических исследований, а также политически окрашенные комментарии исторических событий без ссылки на признанные академические источники. Такие материалы противоречат как академической этике, так и международным стандартам научной деятельности и Кодексу издательской этики", - отмечается в сообщении фонда.