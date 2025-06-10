Вторник, 10 Июня 2025 14:25

АрмИнфо. В 2024 году каждый третий выпускник 9-го класса обратился для поступления в учреждения профессионального образования. Об этом в Парламенте 10 июня сообщила министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жаннна Андреасян.

<Это хороший показатель, который говорит о том, что наши дети, заканчивая 9-й класс являются более профессионально ориентированными>, - заметила глава МОНКС.

В этой связи она напомнила о введении обязательного требования в рамках нового образовательного стандарта о посещении профориентированных кружков с 8-го класса, чтобы ребенок определился со специальностью и дальнейшее его обучение было целевым.

В частности, Андреасян сообщила, что в 2024г. рост заявок на поступления в учреждения профобразования (колледжи, училища) зарегистрирован на уровне 11,4%. В общей сложности на сегодняшний день в этих учреждениях образование получают 45 тыс. учащихся. <И это очень важно в контексте развития экономики. Ведь вы знаете, что сегодня в нашей стране есть потребность в кадрах, подготовленных именно в колледжах>, - сказала министр.