Вторник, 10 Июня 2025 14:23

АрмИнфо. Размер восстановленного ущерба за первые пять месяцев 2025 года, в рамках различных уголовных дел, в 3,8 раза превысил сумму, возвращенную за весь 2024 год.

Как сообщает Следком Армении, в рамках уголовных производств, расследуемых Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Республики Армения, в течение января-мая 2025 года было вернул сумму в размере 3 млрд 39 млн 968 тыс. 646 драмов причиненного ущерба.

Из них возмещение ущерба, причиненного государству, составило 2 млрд 934 млн 94 тыс. 642 драмов, общинам - 4 млн 500 тыс. драмов, а возмещение ущерба, причиненного физическим лицам - 374 тыс. драмов.

Как напомнил в СК, этот показатель примерно в 3,8 раза превышает сумму возмещенного ущерба за весь 2024 год.