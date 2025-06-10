Вторник, 10 Июня 2025 14:21

АрмИнфо. По итогам 4 лет реализации государственной программы iGorts, которая направлена на привлечение специалистов из Диаспоры для работы в госучреждениях, уровень репатриации составил 70%. Об этом в Парламенте сообщил Уполномоченный по делам Диаспоры Армении Заре Синанян 10 июня.

<Если честно, это выше наших ожиданий, так как еще в 2019 году во время обсуждений бюджета, мы ставили себе по данной программе целевой показатель в 25%>, - рассказал он. Однако, по словам уполномоченного по делам Диаспоры, большая их часть после переходят в частный сектор из-за конкурентных, более высоких зарплат.

При этом Синанян отметил, что по всем программам множество заявок получено именно от армянской диаспоры России, и только за их счет можно покрыть все запущенные инициативы. <Но мы хотим, чтобы был баланс, поскольку Диаспора - это не только армяне из России. Даже в случае программы iGorts - 50% участников это армяне из РФ, оставшаяся часть охватывает практически все страны от США до Китая>,- отметил он.

По мнению Уполномоченного, чтобы вовлечь весь потенциал диаспоры в общую борьбу за процветание государства, его безопасность и т.д. необходимы серьезные инвестиции. <Если не совершить эти инвестиции, несправедливо ожидать чего-то от Диаспоры>, - подчеркнул он.