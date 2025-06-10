Вторник, 10 Июня 2025 11:38

АрмИнфо. Кассационный суд по делу директора медицинского центра <Измирлян>, бывшего депутата фракции <Айастан> Национального собрания Армена Чарчяна постановил отклонить апелляцию Генерального прокурора Республики Армения. Об этом сообщил адвокат Чарчяна Эрик Алексанян в соцсети.

<Это означает, что условно неисполненный приговор в отношении Армена Чарчяна остался в силе. Спустя 4 года уголовное дело профессора наконец-то завершено, что увенчалось успехом>, - написал адвокат.

5 февраля 2024 года Уголовный суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Ваге Мисакяна признал Армена Чарчяна виновным в инкриминируемом деянии и приговорил его к четырем годам лишения свободы. Однако с учетом срока пребывания Чарчяна под стражей было назначено окончательное наказание: лишение свободы сроком 3 года, 7 месяцев и 13 суток. При этом суд решил не применять к Чарчяну условное наказание, установив испытательный срок в 3 года. Между тем, еще в октябре 2023 года прокурор по делу потребовал приговорить его к 5 годам лишения свободы. В связи с этим прокуратура обратилась в Апелляционный суд с подобным ходатайством, однако суд отклонил его, при этом частично удовлетворил ходатайство защиты сократить испытательный срок.

<Апелляционный уголовный суд Армении (судьи: Лусине Алавердян, Григор Ованнисян, Карен Ованнисян) отклонил апелляционную жалобу прокурора по делу Армена Чарчяна и частично удовлетворил апелляционную жалобу стороны защиты, трехлетний испытательный срок, назначенный судом первой инстанции Армену Чарчяну, был сокращен до 1 года. Армен Чарчян и дальше будет оставаться на свободе>, - отметил Алексанян.

Напомним, что известный врач Армен Чарчян был обвинен в подкупе избирателей и принуждении сотрудников медцентра <Измирлян> к участию в голосовании на внеочередных выборах в Национальное собрание 20 июня 2021 года. Спустя месяц после освобождения под залог его арестовали во второй раз, после чего в декабре 2021 года он был освобожден под подписку о невыезде. Осенью 2024 года Чарчян отказался от мандата и вновь возглавил медцентр.