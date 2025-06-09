Понедельник, 9 Июня 2025 20:18

АрмИнфо. Если мы стремимся остановить процесс утраты нашего государства, необходимо предпринять какие-то шаги. Об этом в беседе с журналистами заявил экс-вице-спикер парламента Армении, член РПА Эдуард Шармазанов, касаясь процесса импичмента в отношении премьер-министра Никола Пашиняна.

Как отметил Шармазанов, на данный момент импичмент является одним из двух способов устранения действующего премьера. По его словам, еще одним вариантом могут быть выборы, однако он считает нецелесообразным дожидаться их, так как за этот год Пашинян может успеть нанести еще больший вред государству.

"Это время мы должны использовать для выражения недоверия действующему премьеру. Если мы будем дожидаться выборов, Пашинян может продолжить нападки на Каталикоса, затем отдать новые территории, а подписав мирный договор, привести к окончательной сдаче Армении Азербайджану и Турции", - подчеркнул Шармазанов.

Касаясь предложенной кандидатуры для импичмента, член РПА призвал не сосредотачиваться на личностях, а направить все усилия на сам процесс. В этом ключе он также обратил внимание, что для инициирования процесса импичмента согласно Конституции Армении необходим кандидат, поэтому фракция "Честь имею" предложила Давида Амбарцумяна (глава общины Масис Арартской области, член Совета РПА - ред.).

"Это кандидат, который с 2018 года ежедневно борется с режимом Никола Пашиняна. Кроме того, он стал первым политзаключенным этого режима, и даже после этого продолжил свою борьбу", - добавил член РПА.

Шармазанов также признал, что ранее данная инициатива вызывала сомнения среди оппозиции. Тем не менее, он считает, что процесс уже запущен, кандидат выбран, и процесс импичмента вошел в повестку.

Отметим, что ранее, оппозиционная парламентская фракция "Армения" заявила, что готова обеспечить подписи недостающих 28 депутатов в разумные сроки для инициирования процесса импичмента премьера Никола Пашиняна.

Напомним, что вотум недоверия действующему премьер-министру может обсуждаться в парламенте Армении только в том случае, если не менее 36 депутатов предоставят подписи, необходимые для начала процесса. Две оппозиционные фракции ("Армения" и "Честь имею") составляют вместе 34 депутата. Еще четверо имеют независимый статус. Чтобы выразить недоверие главе правительства, за импичмент должны проголосовать как минимум 54 депутата из 107.

Ранее независимый депутат Овик Агазарян заявил, что они с Акопом Асланяном (независимый депутат, ранее депутат от "Гражданского договора", как и Агазарян -ред.) не поддержат кандидатуру Амбарцумяна, поскольку и них есть свой кандидат - экс- посол Пашиняна по особым поручениям Эдмон Марукян.