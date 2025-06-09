Понедельник, 9 Июня 2025 17:29

АрмИнфо. 9 июня в рамках 3-й конференции ООН по вопросам океана, проходящей в Ницце, заместитель министра иностранных дел РА Роберт Абисогомонян провел встречу с парламентским статс-секретарем Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии Ритой Шварцелур- Зуттер. На встрече также присутствовал главный советник премьер-министра Республики Армения, председатель Оргкомитета COP -17 Амбарцум Матевосян.

На встрече обсуждались подготовительные работы к 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP-17), которая состоится в Армении в 2026 году.

Армянская сторона подтвердила приверженность Армении к проведению эффективной и инклюзивной конференции, обеспечивающей полное и содержательное участие всех заинтересованных сторон.