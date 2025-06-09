Понедельник, 9 Июня 2025 16:00

АрмИнфо. Оппозиционная парламентская фракция <Айастан> готова обеспечить подписи недостающих 28 депутатов в разумные сроки для инициирования процесса импичмента премьера Никола Пашиняна.

<Фракция <Армения>, оставаясь верной своему раннему заявлению, подтверждает готовность в разумные сроки собрать подписи отсутствующих 28 депутатов для инициирования процедуры импичмента в Национальном Собрании.

Мы готовы к дополнительному обсуждению с коллегами из фракции <Честь имею> по этим вопросам>, - написала в соцсети депутат фракции <Айастан> Кристине Варданян.

Напомним, что 7 июня правящая при 3-м президенте РА Серже Саргсяна Республиканская партия Армении (РПА) в лице оппозиционной фракции <Честь имею> Национального Собрания РА в рамках процесса импичмента выдвинула главу общины Масис Арартской области, члена Совета РПА Давида Амбарцумяна кандидатом на должность премьер- министра.

Отметим, что вотум недоверия действующему премьер-министру может обсуждаться в НС только в том случае, если не менее 36 депутатов предоставят подписи, необходимые для начала процесса. Две оппозиционные фракции ("Армения" и "Честь имею") составляют вместе 34 депутата. Еще четверо имеют независимый статус. Чтобы выразить недоверие главе правительства, за импичмент должны проголосовать как минимум 54 депутата из 107.

Сегодня ранее независимый депутат Овик Агазарян заявил, что они с Акопом Асланяном (также независимый, ранее депутат от <Гражданского договора>, как и Агазарян -ред.) не поддержат кандидатуру Амбарцумяна, поскольку и них есть свой кандидат - экс-посол Пашиняна по особым поручениям Эдмон Марукян, который <в 10 раз сильнее Никола Пашиняна>.