Понедельник, 9 Июня 2025 15:48

АрмИнфо. Сеть магазинов, занимающаяся импортом и реализацией электроники и мебели, не платила налоги в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба Следкома Армении.

В результате следственных и иных процессуальных действий, осуществленных в ходе предварительного расследования, был восстановлен ущерб, причиненный государству в размере 459 миллионов 510 тысяч 954 драмов.

Предварительное следствие продолжается.