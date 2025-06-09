Понедельник, 9 Июня 2025 15:32

АрмИнфо. Военно-политическое руководство Арцаха, незаконно захваченное азербайджанским режимом, продолжает свою борьбу в крайне неравных условиях. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил депутат Национального собрания от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

В этой связи депутат обратил внимание на эпизод, произошедший во время очередного фальсифицированного судебного процесса в Азербайджане с участием спикера парламента Арцаха Давида Ишханяна. Как пояснил Абрамян, на одном из предыдущих заседаний Ишханян выразил желание ознакомиться с протоколами "судебных заседаний" от 24 и 26 мая, однако судья отказал ему в этом.

При этом, депутат заметил, что ранее несколько участников ложного судебного процесса сообщили своим близким о том, что информация, появившаяся в азербайджанской прессе относительно обстоятельств "судилища", не соответствует действительности. "Они заявили, что их слова были искажены, а в некоторых случаях представлены в прямо противоположной форме", - подчеркнул депутат.

Абрамян в этой связи считает, что Давид Ишханян стремится ознакомиться с протоколами предыдущих заседаний для фиксации фактов подлога. "Весь процесс судебного разбирательства над армянами, находящимися в азербайджанских тюрьмах, сопровождается обилием фальсификаций - от показаний до переводов. Я думаю, что для выявления этих подлогов Давид Ишханян пытается ознакомиться с протоколами предыдущих заседаний, чтобы предотвратить дальнейшие манипуляции", - резюмировал депутат.

Напомним, что в настоящее время в азербайджанских тюрьмах удерживаются 23 армянина, в том числе 16 человек, взятых в плен после военного нападения Азербайджана на Арцах 19 сентября 2023 года. Среди пленников - восемь бывших арцахских чиновников: бывшие президенты Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, спикер парламента Давид Ишханян, бывший государственный министр Рубен Варданян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян, экс- заместитель командующего Давид Манукян и бывший министр иностранных дел Давид Бабаян.