Понедельник, 9 Июня 2025 15:29

АрмИнфо. Продолжение военных действий между Арменией и Азербайджаном, наряду с другими транснациональными вызовами, которые остаются скрытыми под поверхностью, представляются более вероятными, чем заключение мирного договора. Об этом, согласно поступившему в АрмИнфо сообщению от издания JustSecurity, сообщает известный американский правозащитник и активист борьбы с коррупцией, писатель Джон Прендергаст (John Prendergast).

Юрист обратил внимание, что после насильственного перемещения арцахского населения страны предприняли попытку подписать мирный договор. Однако, по его словам, существуют несколько факторов, которые делают мир в таких условиях невозможным. Во-первых, как напомнил правозащитник, президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжает стремиться к территориальной экспансии, осуществляя постепенное вторжение на южную границу Армении.

"Несмотря на усилия правительства Азербайджана представить себя уважаемым членом международного сообщества, включая проведение климатической конференции COP29 в ноябре 2024 года и другие международные мероприятия, режим в Баку остается крайне милитаризованным и не соблюдает международные нормы. С 2020 года азербайджанские военные оккупировали около 83 квадратных миль армянской территории, что привело к гибели сотен солдат и перемещению более 7600 мирных жителей. Не стоит забывать и о насильственном перемещении всего этнического армянского населения Нагорного Карабаха - более 100 000 человек - всего два года назад", - отметил правозащитник.

Прендергаст также напомнил, что Азербайджан стремится получить часть суверенной территории Армении для строительства железной дороги в свой эксклав Нахиджеван в рамках проекта, который Алиев назвал "Зангезурским коридором". Кроме того, правозащитник указал на то, что Алиев предъявил претензии на обширные территории южной части Армении, называя их "Западным Азербайджаном".

"В январе этого года, Алиев усилил свою риторику, назвав Армению "по сути, фашистским государством" и добавив: "Либо она будет уничтожена руководством Армении, либо мы уничтожим ее". В этом контексте становится очевидным, что армянская сторона также выражает тревогу по поводу возможной военной эскалации со стороны Азербайджана, предупреждая о назревающем конфликте на Кавказе", - пояснил правозащитник.

Кроме того, Прендергаст заметил, что Азербайджан представляет угрозу не только для Армении, но и за ее пределами из-за известных схем отмывания денег и взяточничества в западных столицах. Он указал на так называемую "икорную дипломатию", с помощью которой высокопоставленные азербайджанские чиновники давали взятки членам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) для получения их поддержки.

"Дополнительные сведения об этой схеме стали известны благодаря утечке банковских транзакций из Азербайджана, которая показала масштаб подозрительных платежей нескольким членам ПАСЕ, некоторые из которых позже были исключены", - пояснил юрист.

При этом, по его словам, не застрахованы от этого и Соединенные Штаты. Он напомнил, что в прошлом году Министерство юстиции США обвинило конгрессмена Генри Куэллара во взяточничестве в связи с утверждениями о том, что он лоббировал интересы Азербайджана в обмен на 360 000 долларов от государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR, а судебный процесс по этому делу продолжается.

Прендергаст подчеркнул, что реагирование на эти угрозы требует действий как от администрации президента США Дональда Трампа, так и от международного финансового сектора. В этой связи он напомнил, что во время своей предвыборной кампании 2024 года президент Дональд Трамп осудил насильственное перемещение армян Арцаха, заявив, что когда он станет президентом, то будет работать над тем, чтобы остановить насилие и этнические чистки, а также восстановить мир между Арменией и Азербайджаном.

"Конечно, Соединенные Штаты должны поддержать завершение работы над мирным договором между Азербайджаном и Арменией. Но официальные лица в Вашингтоне должны четко заявить, что в случае нарушения какого-либо мирного соглашения или возвращения к насилию у них имеются инструменты финансового давления, такие как санкции", - подчеркнул правозащитник.

Между тем, как отметил юрист, в случае если Азербайджан предпримет шаги для захвата территории Армении, Министерство финансов США должно быть готово к неуклонному ужесточению целенаправленных санкций против сетей ключевых азербайджанских чиновников, компаний и пособников, которые извлекают выгоду из существующей системы.

"Поговорка о том, что "деньги решают все", как нельзя лучше подходит к этому контексту. Государственные и частные действия администрации Трампа и глобальных банков могли бы помочь предотвратить возобновление войны на Кавказе и сократить незаконные финансовые потоки, поступающие из Баку в международную финансовую систему. Такого рода целенаправленные усилия могут оказать давление на Азербайджан, создав рычаги для достижения мира и, наконец, перекрыть поток незаконных денег, которые слишком долго обогащали империю Алиева", - резюмировал правозащитник.