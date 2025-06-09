Понедельник, 9 Июня 2025 15:07

АрмИнфо. 9-11 июня президент РА Ваагн Хачатурян будет находиться с рабочим визитом во французском городе Ницца, где примет участие в третьей конференции ООН по вопросам океана. Об этом сообщает администрация президента.

Согласно источнику, Ваагн Хачатурян выступит с речью на открытии конференции.

В ходе визита также запланирован ряд двусторонних встреч с главами различных государств и партнерами, участвующими в конференции, с целью обсуждения вопросов повестки дня в области охраны окружающей среды и международного сотрудничества.

Отметим, что третья конференция ООН по вопросу океана пройдет в Ницце с 9 по 13 июня. Она призвана оказать содействие по содействию достижению цели 14 в области устойчивого развития "Cохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития". Спустя десять лет после КС- 21 и принятия Парижского соглашения третья Конференция по океану призвана собрать вместе государства-члены ООН, специализированные учреждения, представителей гражданского общества и частного сектора, а также международных доноров.