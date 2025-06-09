Понедельник, 9 Июня 2025 12:55

АрмИнфо. "Мы не поддержим кандидатуру Давида Амбарцумяна на пост премьер-министра РА", - заявил 9 июня журналистам депутат Национального Собрания РА Овик Агазарян, комментируя предложенную оппозиционной фракцией НС "Честь имею" кандидатуру на пост главы правительства в рамках проекта инициативы по вынесению вотума недоверия действующему премьер-министру РА Николу Пашиняну.

"Мы преследуем две цели: одна - отстранить Никола Пашиняна от власти, а другая - пойти на выборы 2026 года с уверенностью, что мы сформируем правительство, которое будет самым легитимным в современной истории Армении", - сказал Агазарян. Он добавил, что предложенный обоими парламентариями кандидат - бывший посол по особым поручениям Эдмон Марукян в 10 раз сильнее Никола Пашиняна.

Напомним, что ранее опальные депутаты НС Агазарян и Асланян выдвинули кандидатом в премьеры Армении бывшего посла по особым поручениям Эдмона Марукяна, однако данная инициатива не встретила поддержки со стороны других оппозиционных сил.