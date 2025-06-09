|Шармазанов: Если мы хотим остановить процесс потери нашего государства, мы обязаны предпринять для этого какие-то действия
|Армения подтверждает свою приверженность к проведению эффективной конференции COP-17
|Плановые отключения электроэнергии 10 июня
|При партнерстве Конверс Банка создан эксклюзивный финтех-стартап - приложение Superra для сделок на вторичном рынке ценных бумаг
|В Армению прибыла делегация колледжа национальной обороны Индии
|Министр иностранных дел Армении в Ницце встретился со своим французским коллегой
|Для запуска процесса импичмента Пашиняна <Айастан> готова обеспечить подписи недостающих 28 депутатов
|Азербайджановед: Программа "Западный Азербайджан" - результат политики армянских властей в вопросе Арцаха
|СК РА: Сеть магазинов электроники доплатила ранее скрытые налоги на 460 млн драмов
|Депутат: Военно-политическое руководство Арцаха продолжает свою борьбу в неравных условиях
|Американский правозащитник: Продолжение войны между Арменией и Азербайджаном вероятнее, чем заключение мира
|Президент РА отбывает с рабочим визитом во Францию
|Опальный депутат: мы не поддержим кандидатуру Давида Амбарцумяна на пост премьер-министра РА
|Армения присоединяется к мировому юбилею легендарного фильма Чарли Чаплина <Золотая лихорадка>
|Католикос всех армян призвал паломников из Австралии оказать поддержку арцахцам
|Депутат НС: продукт ААЦ больше не имеет покупателя, поскольку в стране больше нет нелегитимной власти
|Католикос Всех Армян отправился с однодневным визитом в ОАЭ
|Премьер-министр РА: Католикос всех армян нарушил обет безбрачия и должен покинуть Патриархат
|Пресс-секретарь премьера опровергла информацию с участием кортежа Пашиняна
|Начинается регистрация первоклассников для поступления школы Армении
|Первый президент РА решительно осуждает посягательства властей Армении на 1700- летнюю ААЦ
|Плановые отключения электроэнергии 9 июня
|В отношениях Еревана и Тбилиси возник кризис доверия: Сурен Суренянц
|Моя цель - избавиться от зла: кандидат в премьеры от <Честь имею> призвал всех оппозиционеров к объединению
|В НС Армении подвели итоги визита Валентины Матвиенко в Ереван
|Фракция НС <Честь имею> назвала кандидата в премьеры для запуска процесса вотума недоверия Пашиняну
|Партия Сержа Саргсяна выбрала кандидата на пост премьера в рамках импичмента Пашиняну
|Пашинян: Армения придает важность продолжительному развитию дружественных отношений со Швецией
|Хачатурян и Матвиенко обменялись мнениями по ряду вопросов двусторонней повестки
|СНБ Армении опровергает информацию о похищении сюникских подростков азербайджанцами
|Глава Антикоррупционного комитета Армении не видит коррупции в том, что инициатива Анны Акопян <Учиться - это модно> реализуется на бюджетные деньги
|Изменены условия жилищной госпрограммы для арцахцев, но основные проблемы остаются нерешенными
|Иерей ААЦ: Церковь принадлежит народу, в установленном Богом порядке
|Родные организатора кражи из СК готовы возместить часть украденной суммы - Глава Антикоррупционного комитета
|Вице-мэр представил детали проекта <Метро Ачапняк>: строительство планируется начать к концу года или в начале 2026г.
|Спикер СФ: визит российской парламентской делегации в Армению своевременный и актуальный
|Комиссия по предотвращению коррупции начала производство в связи с матерным оскорблением Пашиняна в адрес духовенства
|Ален Симонян: мы стремимся к углублению армяно-российских отношений
|Ереванская мэрия опровергает слухи об отмене платы за парковку
|Матвиенко подтвердила готовность Москвы к продолжению сотрудничества с Ереваном на основе взаимного уважения и дружбы
|ВС Азербайджана увезли в неизвестном направлении двух несовершеннолетних мальчиков из общины Тег Сюникской области - Татоян
|Акоп Аршакян: Память о Великой победе будет передаваться из поколения в поколение
|Депутаты Сейма Латвии опровергли азербайджанскую фальсификацию по поводу армянских военнопленных
|Пашинян не ослабляет прессинг на Католикоса Всех армян
|Спикер СФ: Российская Федерация является сторонницей мира и стабильности в регионе
|Глава Минюста не видит вмешательства во внутренние дела ААЦ, но видит проблему с тем, что церковь занимается политикой
|Основными темами российско- армянского межрегионального форума стали перспективы сотрудничества городов - побратимов двух стран
|Спикер НС РА: Победа в ВОВ является одной из объединяющих ценностей в отношениях между Арменией и Россией
|Группа прозападников вновь провела пикет в Ереване: на этот раз, в преддверии визита в парламент главы СФ России
|Спикер СФ: "Россия придает очень важное значение межпарламентскому сотрудничеству с братской Арменией
|Школы Армении приглашаются к конкурсу на их оснащение современной техникой
|Двое несовершеннолетних граждан Армении, заблудившись, оказались на территории Азербайджана - СНБ
|Чем обусловлено желание узнать, придерживался ли Католикос целибата? ААЦ припомнили оппозиционную деятельность
|Фонд "Гегард": Азербайджан уничтожил 14 объектов армянского религиозного и культурного наследия в Арцахе
|Зангезурский медно-молибденовый комбинат стал партнером конкурса бизнес-задач CaseKey
|Инициатива Анны Акопян <Учиться - это модно> реализуется на деньги налогоплательщиков
|Суд приостановил действие решения о повышении платы за парковку в Ереване
|Политолог: глава армянского правительства в своих шагах применяет тактику "ни одного спокойного дня"
|Жена главы МИД Армении назначена директором фонда <Центр поддержки инвестиций>
|Глава СФ России возложила цветы к Вечном огню в Парке Победы в Ереване
|Читать больше
АрмИнфо. В этом году легендарному фильму Чарли Чаплина <Золотая лихорадка> исполняется 100 лет. В более чем 70 странах это событие отметят показом восстановленной версии картины в формате 4K. Армения также присоединяется к этой инициативе и 26 июня, в 19:00, фильм покажут одновременно в 5 городах нашей страны: в Ереване (кинотеатр МОСКВА), Гюмри (OLYMPIC Cinema), Ванадзор - (KINOLORI), Капан (S'UNIQUE Cinema) и Каджаран (KAJARAN Cinema). Событие организовано НПО <КАЗМ> при поддержке французской кинокомпании, занимающейся производством и дистрибуцией фильмов MK2 (mk2 editions) и проходит в рамках глобального показа юбилейного издания фильма.
Премьера обновлённой версии прошла на 78-м Каннском кинофестивале в рамках секции <Каннская классика> и теперь армянская публика получит уникальную возможность насладиться шедевром Чаплина на большом экране - в новом качестве.
Это тот фильм, по которому я хотел бы, чтобы меня запомнили>, - говорил Чаплин. Спустя 100 лет - мы вспоминаем>, - отмечено в официальном сообщении <КАЗМ>.
|Шармазанов: Если мы хотим остановить процесс потери нашего государства, мы обязаны предпринять для этого какие-то действия
|Армения подтверждает свою приверженность к проведению эффективной конференции COP-17
|Плановые отключения электроэнергии 10 июня
|При партнерстве Конверс Банка создан эксклюзивный финтех-стартап - приложение Superra для сделок на вторичном рынке ценных бумаг
|В Армению прибыла делегация колледжа национальной обороны Индии
|Министр иностранных дел Армении в Ницце встретился со своим французским коллегой
|Для запуска процесса импичмента Пашиняна <Айастан> готова обеспечить подписи недостающих 28 депутатов
|Азербайджановед: Программа "Западный Азербайджан" - результат политики армянских властей в вопросе Арцаха
|СК РА: Сеть магазинов электроники доплатила ранее скрытые налоги на 460 млн драмов
|Депутат: Военно-политическое руководство Арцаха продолжает свою борьбу в неравных условиях
|Американский правозащитник: Продолжение войны между Арменией и Азербайджаном вероятнее, чем заключение мира
|Президент РА отбывает с рабочим визитом во Францию
|Опальный депутат: мы не поддержим кандидатуру Давида Амбарцумяна на пост премьер-министра РА
|Армения присоединяется к мировому юбилею легендарного фильма Чарли Чаплина <Золотая лихорадка>
|Католикос всех армян призвал паломников из Австралии оказать поддержку арцахцам
|Депутат НС: продукт ААЦ больше не имеет покупателя, поскольку в стране больше нет нелегитимной власти
|Католикос Всех Армян отправился с однодневным визитом в ОАЭ
|Премьер-министр РА: Католикос всех армян нарушил обет безбрачия и должен покинуть Патриархат
|Пресс-секретарь премьера опровергла информацию с участием кортежа Пашиняна
|Начинается регистрация первоклассников для поступления школы Армении
|Первый президент РА решительно осуждает посягательства властей Армении на 1700- летнюю ААЦ
|Плановые отключения электроэнергии 9 июня
|В отношениях Еревана и Тбилиси возник кризис доверия: Сурен Суренянц
|Моя цель - избавиться от зла: кандидат в премьеры от <Честь имею> призвал всех оппозиционеров к объединению
|В НС Армении подвели итоги визита Валентины Матвиенко в Ереван
|Фракция НС <Честь имею> назвала кандидата в премьеры для запуска процесса вотума недоверия Пашиняну
|Партия Сержа Саргсяна выбрала кандидата на пост премьера в рамках импичмента Пашиняну
|Пашинян: Армения придает важность продолжительному развитию дружественных отношений со Швецией
|Хачатурян и Матвиенко обменялись мнениями по ряду вопросов двусторонней повестки
|СНБ Армении опровергает информацию о похищении сюникских подростков азербайджанцами
|Глава Антикоррупционного комитета Армении не видит коррупции в том, что инициатива Анны Акопян <Учиться - это модно> реализуется на бюджетные деньги
|Изменены условия жилищной госпрограммы для арцахцев, но основные проблемы остаются нерешенными
|Иерей ААЦ: Церковь принадлежит народу, в установленном Богом порядке
|Родные организатора кражи из СК готовы возместить часть украденной суммы - Глава Антикоррупционного комитета
|Вице-мэр представил детали проекта <Метро Ачапняк>: строительство планируется начать к концу года или в начале 2026г.
|Спикер СФ: визит российской парламентской делегации в Армению своевременный и актуальный
|Комиссия по предотвращению коррупции начала производство в связи с матерным оскорблением Пашиняна в адрес духовенства
|Ален Симонян: мы стремимся к углублению армяно-российских отношений
|Ереванская мэрия опровергает слухи об отмене платы за парковку
|Матвиенко подтвердила готовность Москвы к продолжению сотрудничества с Ереваном на основе взаимного уважения и дружбы
|ВС Азербайджана увезли в неизвестном направлении двух несовершеннолетних мальчиков из общины Тег Сюникской области - Татоян
|Акоп Аршакян: Память о Великой победе будет передаваться из поколения в поколение
|Депутаты Сейма Латвии опровергли азербайджанскую фальсификацию по поводу армянских военнопленных
|Пашинян не ослабляет прессинг на Католикоса Всех армян
|Спикер СФ: Российская Федерация является сторонницей мира и стабильности в регионе
|Глава Минюста не видит вмешательства во внутренние дела ААЦ, но видит проблему с тем, что церковь занимается политикой
|Основными темами российско- армянского межрегионального форума стали перспективы сотрудничества городов - побратимов двух стран
|Спикер НС РА: Победа в ВОВ является одной из объединяющих ценностей в отношениях между Арменией и Россией
|Группа прозападников вновь провела пикет в Ереване: на этот раз, в преддверии визита в парламент главы СФ России
|Спикер СФ: "Россия придает очень важное значение межпарламентскому сотрудничеству с братской Арменией
|Школы Армении приглашаются к конкурсу на их оснащение современной техникой
|Двое несовершеннолетних граждан Армении, заблудившись, оказались на территории Азербайджана - СНБ
|Чем обусловлено желание узнать, придерживался ли Католикос целибата? ААЦ припомнили оппозиционную деятельность
|Фонд "Гегард": Азербайджан уничтожил 14 объектов армянского религиозного и культурного наследия в Арцахе
|Зангезурский медно-молибденовый комбинат стал партнером конкурса бизнес-задач CaseKey
|Инициатива Анны Акопян <Учиться - это модно> реализуется на деньги налогоплательщиков
|Суд приостановил действие решения о повышении платы за парковку в Ереване
|Политолог: глава армянского правительства в своих шагах применяет тактику "ни одного спокойного дня"
|Жена главы МИД Армении назначена директором фонда <Центр поддержки инвестиций>
|Глава СФ России возложила цветы к Вечном огню в Парке Победы в Ереване
|Читать больше
|Дети из регионов Армении обеспечили местное ИТ-комьюнити самой крупной библиотекой когнитивных искажений
|Российский политолог о визите Алиева в Пекин: Кавказ становится намного ближе к Поднебесной
|Искандарян: Любой регион изнутри кажется более крупным и важным, чем снаружи
|Арам Аветис: Я чучело Одиссея
|Востоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента Турции
|Читать больше
|Депутат НС: самое важное - не доводить российско-азербайджанское противостояние до границ Армении
|Католикос Всех армян <на мушке> у Пашиняна
|Протестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦ
|Католикос: при военной поддержке Турции Азербайджан совершил преступление, насильственно оккупировав Арцах
|Очередное дно пробито: Пашинян опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа, а его супруга назвала священнослужителей педофилами
|Вице-премьер Армении и европейский чиновник выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между Ереваном и Брюсселем
|Армения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООН
|Вардан Гукасян избран мэром Гюмри
|Саргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены власти
|Оппозиционный депутат: Все действия Пашиняна были направлены на то, чтобы оторвать Арцах от Армении и передать его Азербайджану
|Политик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации Армении
|Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении кандидата в мэры Гюмри Вардана Гукасяна
|Партия "Демократическая Альтернатива" осудила заявление кандидата в мэры Гюмри от правящей партии об Арцахе
|Шестьдесят американских законодателя призвали госсекретаря США прекратить военную помощь Азербайджану
|Политолог: Спустя 31 год Арцах признан в составе Азербайджана политическим преемником Тер-Петросяна