Понедельник, 9 Июня 2025 12:25

АрмИнфо. В этом году легендарному фильму Чарли Чаплина <Золотая лихорадка> исполняется 100 лет. В более чем 70 странах это событие отметят показом восстановленной версии картины в формате 4K. Армения также присоединяется к этой инициативе и 26 июня, в 19:00, фильм покажут одновременно в 5 городах нашей страны: в Ереване (кинотеатр МОСКВА), Гюмри (OLYMPIC Cinema), Ванадзор - (KINOLORI), Капан (S'UNIQUE Cinema) и Каджаран (KAJARAN Cinema). Событие организовано НПО <КАЗМ> при поддержке французской кинокомпании, занимающейся производством и дистрибуцией фильмов MK2 (mk2 editions) и проходит в рамках глобального показа юбилейного издания фильма.

Премьера обновлённой версии прошла на 78-м Каннском кинофестивале в рамках секции <Каннская классика> и теперь армянская публика получит уникальную возможность насладиться шедевром Чаплина на большом экране - в новом качестве.

Это тот фильм, по которому я хотел бы, чтобы меня запомнили>, - говорил Чаплин. Спустя 100 лет - мы вспоминаем>, - отмечено в официальном сообщении <КАЗМ>.