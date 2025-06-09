Понедельник, 9 Июня 2025 11:59

АрмИнфо. Католикос всех армян Гарегин Второй призвал паломников, прибывших из армянской епархии Австралии и Новой Зеландии, встретиться с арцахцами, чтобы ознакомиться с вызовами, стоящими перед ними и оказать поддержку.

Как сообщили в пресс-службе Первопрестольного Эчмиадзина, паломники прибыли в сопровождении духовного пастыря церкви Сурб Аствацацин в Мельбурне, иерея Хачера Арутюняна. Он отметил, что перед поездкой в Армению австралийская группа посетила Западную Армению и прибыла в Первопрестольный Эчмиадзин, чтобы получить благословление Католикоса Всех Армян.

Гарегин Второй подчеркнул, что организация таких паломничеств из армянских епархий, разбросанных по всему миру, в эти непростые для Родины времена вдохновляет соотечественников, проживающих на родной земле.

Напомним, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. Этому предшествовала практически 10-и месячная блокада непризнанной республики. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев лишились Родины и стали беженцами.