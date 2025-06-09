Понедельник, 9 Июня 2025 11:10

АрмИнфо. Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян опровергла сообщения в СМИ о ДТП с участием кортежа Никола Пашиняна на трассе в Араратской области.

<Распространенная информация о том, что кортеж премьер-министра Никола Пашиняна попал в автокатастрофу в селе Армаш при возвращении из Сюника, не соответствует действительности>, - написала она, призвав СМИ воздержаться <от распространения непроверенной и необоснованной информации>.

С заявлением аналогичного характера выступило МВД. По данным ведомства, в селе Армаш Араратской области патруль патрульной службы остановил автомобиль марки с целью проведения административной проверки. А водитель автомобиля марки , ехавший по той же дороге, не справившись с управлением, столкнулся с припаркованным патрульным автомобилем патрульной службы. В результате ДТП три человека, в том числе женщина-патрульный патруль патрульной службы, получили телесные повреждения и были госпитализированы.