Суббота, 7 Июня 2025 14:51

АрмИнфо. <Я получил от руководства Республиканской партии Армении обязывающее предложение принять участие в деле освобождения нашей родины>, - написал в соцсети глава общины Масис, член Совета РПА Давид Амбарцумян, ныне - кандидат в премьеры для запуска процесса вотума недоверия Пашиняну фракции НС <Честь имею>.

<Это обязывающее и почетное предложение, которое я принял, глубоко осознавая ответственность, опасности и, конечно, реальную возможность победы, о которой мы все мечтаем.

С первого дня захвата власти я прилагал все усилия перед всеми вами, чтобы предотвратить или хотя бы отвратить катастрофу.

Я и почти все мои близкие были заключены в тюрьму по сфабрикованным обвинениям, но повлиять на мою волю невозможно>, - отметил он.

По словам Амбарцумяна, он сторонник надпартийного подхода в борьбе. В связи с этом он призвал всех оппозиционеров к искреннему объединению, выразив готовность откликнуться на все подобные призывы.

<Я армянский мужчина и свободен от нездоровых амбиций. Моя цель только одна: избавиться от зла.

Господи, сделай праведными дела рук наших и успех ниспошли делам нашим. Аминь>, - резюмировал он.

Немногим ранее РПА в лице оппозиционной фракции <Честь имею> Национального Собрания РА назвала кандидата в премьеры для запуска процесса вотума недоверия Пашиняну

Отметим, что вотум недоверия действующему премьер-министру может обсуждаться в НС только в том случае, если не менее 36 депутатов предоставят подписи, необходимые для начала процесса. Две оппозиционные фракции ("Армения" и "Честь имею") составляют вместе 34 депутата. Еще четверо имеют независимый статус. Чтобы выразить недоверие главе правительства, за импичмент должны проголосовать как минимум 54 депутата из 107.

Напомним, в 2018 году тогдашний мэр Масиса и его брат были арестованы в рамках расследования инцидента в административном районе Эребуни в Ереване во время апрельских событий 2018 г. ("бархатной революции"), а также на перекрестке дорог, ведущих в села Айанист и Овташат Араратской области (с применением огнестрельного оружия).

5 декабря 2021 года Давид Амбарцумян заявил, что с него сняты обвинения по делу о применении насилия в отношении граждан в Ереване 22 апреля 2018 года. Тогда же он заявил, что Следственный комитет решил прекратить преследование в его отношении, поскольку доказательства его вины не найдены. Бывший чиновник добавил, что сейчас проходит в качестве обвиняемого по другому делу - о нападении на участников акции протеста, которая была организована на перекрестке дорог, ведущих в села Айанист и Овташат, в том же 2018 году. "Я добрался до того перекрестка, когда конфликт там уже был в самом разгаре. Стараюсь не говорить на эту тему, так как жду результатов следствия. Поживем - увидим, виновен я или нет", - сказал Амбарцумян. Вместе с тем, он добавил, что не боится давления и тюремного заключения.