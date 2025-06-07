Суббота, 7 Июня 2025 13:58

АрмИнфо. Оппозиционная фракция <Честь имею> Национального Собрания Армении в рамках инициируемого процесса импичмента главе кабмина выдвинула кандидатом на пост премьер-министра главу общины Масис Давида Амбарцумяна.

<Учитывая заявление Исполнительного органа Республиканской партии Армении, фракция <Честь имею> на заседании, состоявшемся 7 июня, единогласно приняла решение в соответствии с конституционным законом <Регламент Национального собрания> выступить с предложением о выражении недоверия премьер-министру, выдвинув в качестве кандидата Давида Амбарцумяна - главу общины Масис, члена Совета Республиканской партии Армении>, - написал в соцсети глава фракции Айк Мамиджанян.

Накануне возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном, бывшая правящая РПА предложила парламентской фракции <Честь имею> начать процесс вынесения вотума недоверия премьеру страны Николу Пашиняну.

Напомним, что вотум недоверия действующему премьер-министру может обсуждаться в НС только в том случае, если не менее 36 депутатов предоставят подписи, необходимые для начала процесса. Две оппозиционные фракции ("Армения" и "Честь имею") составляют вместе 34 депутата. Еще четверо имеют независимый статус. Чтобы выразить недоверие главе правительства, за импичмент должны проголосовать как минимум 54 депутата из 107.