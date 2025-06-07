Суббота, 7 Июня 2025 12:53

АрмИнфо. Республиканская партия Армении (РПА), возглавляемая третьим президентом РА Сержем Сяргсяном, в рамках процесса импичмента Никола Пашиняна выдвинет кандидатом на пост премьера зампреда партии Армена Ашотяна, пишет газета <Грапарак>.

Накануне вечером Исполнительный орган РПА распространил заявление, в котором говорилось, что Республиканская партия Армении, подтверждает свою безоговорочную приверженность изменению действующего авторитарного режима Республики Армения, представляющего экзистенциальные угрозы суверенитету, территориальной целостности и будущему Армении, учитывает ожидания общественности по скорейшему освобождению антинациональных захватчиков власти. Отмечалось, что политическим приоритетом РПА является не удержание власти, а ее смена, и что для достижения этой цели партия не избегала и не будет избегать политической ответственности. В РПА подчеркнули крайную опасность для государственности Республики Армения промедление с практическими шагами на данном этапе борьбы.

<Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, а также тот факт, что действующие правители провалили и не реализовали утвержденную в 2021 году Национальным Собранием Программу деятельности правительства, а также тот факт, что до сих пор оппозиционными депутатами не выдвинута ни одна кандидатура на пост премьер- министра Республики Армения, Республиканская партия Армении предлагает депутатам фракции <Имею честь> НС РА в соответствии с конституционным законом <Регламент Национального Собрания> представить предложение о выражении недоверия премьер- министру РА, предложив выдвинуть из числа опытных и высококвалифицированных членов Совета РПА кандидата на пост премьер-министра Республики Армения, соответствующего требуемым квалификациям, и подготовить проект постановления Национального Собрания о начале процесса выражения недоверия главе действующей администрации. После успешного завершения процесса сформировать правительство на основе принципа национального консенсуса. Республиканская партия Армении>, - говорится в документе.

РПА выражает надежду, что другие политические силы и лица, имеющие возможность продолжить процесс выражения недоверия без перерыва и успешно завершить его, внесут свой полноценный вклад в это чрезвычайно важное дело.

<Грапарак> пишет, что в ближайшие дни партия заявит о кандидатуре зампреда РПА Армена Ашотяна. При этом отмечается, что до этого фигурировало имя бывшего главы Службы нацбезопасности Армении Артура Ванецяна (сформировавшего вместе с РПА блок <Честь имею>), однако позже они остановились на имени Ашотяна.

Напомним, что что 28 апреля члены движения <Мы не спим>, основанного учредителем движения <Вето> Нареком Маляном, экс-послом Армении в Польше Эдгаром Казаряном и группой оппозиционеров, направили депутатам парламента Армении индивидуальные письма об инициировании в течение 10 дней процесса объявления вотума недоверия премьер-министру РА Николу Пашиняну. О поддержке инициативы заявили обе оппозиционные фракции - <Айастан> (28 депутатов) и <Честь имею> (6 депутатов). Между тем, вотум недоверия действующему премьер-министру может обсуждаться в НС только в том случае, если не менее 36 депутатов предоставят подписи, необходимые для начала процесса. Для успеха процесса необходимо простое большинство депутатов.

16 мая лидер партии <Просвещенная Армения>, экс-посол по особым поручениям Эдмон Марукян сообщил, что принял предложение правления Единой национальной конституционной партии (в лице депутатов Овика Агазаряна и Акопа Асланяна) стать кандидатом на пост премьер-министра РА в рамках инициативы по импичменту Никола Пашиняна. Однако парламентская оппозиция в лице <Честь имею> не поддержала инициативу, в частности, заявив, что <выступают против процесса cмены Никола Пашиняна на <Никола Пашиняна 2>.