Суббота, 7 Июня 2025 12:27

АрмИнфо. Служба национальной безопасности (СНБ) Армении представила новые подробности о двух подростках из общины Тег Сюникской области, которые накануне оказались на азербайджанской стороне.

<В дополнение к заявлению от 6 июня сообщаем, что после обнаружения двух несовершеннолетних жителей общины Тех Сюникской области, из бесед с ними выяснилось, что во время поисков своих домашних животных они заблудились и из-за тумана не смогли сориентироваться на местности.

<Информация о том, что они были похищены азербайджанцами, не соответствует действительности>, - заявили в СНБ.

Накануне СНБ сообщила, что жители общины Тех Сюникской области Республики Армения Карен Джангирян (родился 27.06.2007) и Андрей Гягунц (родился 13.01.2008) 6 июня 2025 года около 01:20 на территории, прилегающей к селу Аравус Сюникской области, заблудившись, оказались на территории Азербайджана. Вечером в ведомстве сообщили, что юноши найдены и сейчас находятся в Армении.